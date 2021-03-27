بزعم توظيفها.. ضبط شخص استولى على أموال مواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على أموال مواطنين بمحافظة الغربية، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية) واثنين آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية من الشاكين مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصل المبلغ المالي المسـتولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.