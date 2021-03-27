بعد 9 وقائع.. ضبط شخصين تخصصا في سرقات المساكن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، شخصين؛ لقيامهما بارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمكنت من إعادة المسروقات.

تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم السرقات بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دائرة قسمي شرطة (الدخيلة - أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما أقرا بارتكابهما 9 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما حسن النية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.