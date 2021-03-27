ضبط مالك مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، مالك مخبز بلدي استولى على 1.317.456 جنيهًا من أموال الدعم بدون وجه حق، عبر إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، بشن مباحث التموين حملة على المخابز البلدية، لضبط منظومة الخبز.

وجرى خلال الحملة، ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة القليوبية، لاستيلائه على مبلغ 1.317.456 جنيهًا من أموال الدعم، دون وجه حق من خلال التلاعب في نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.