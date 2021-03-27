"البيئة والمسطحات" تُحبط ترويج 650 طن مواد غذائية وأعلاف حيوانية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال حماية البيئة، في مجال حماية البيئة، عن ضبط (2 مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن كفر الشيخ) بمضبوطات بلغت (149 طن مواد غذائية بدون بيانات ويظهر عليها علامات فساد ومتغيرة الخواص الطبيعية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وفي مجال الصحة العامة، ضبطت الحملات (مصنع" بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن البحيرة)، بمضبوطات بلغت (4٫7 طن عطور مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات) بالمخالفة لقانون الغش التجاري.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية، ضبطت الحملات (7 محل ومخزن ومصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديريتي أمن كفر الشيخ – البحيرة، بمضبوطات بلغت (129 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص - 282٫5 طن مبيدات زراعية – 87 طن أسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر معدة للتداول) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.