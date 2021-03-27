تقارير إعلامية: مقتل 50 متظاهرًا برصاص قوات الأمن في ميانمار

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت تقارير إعلامية محلية في ميانمار، بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في أنحاء البلاد بعد أن فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين المعارضين للانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير الماضي.

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وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم السبت أن حصيلة القتلى من بينها 13 قتيلا في مدينة "ماندالاي"، ثاني أكبر مدينة في البلاد؛ و9 قتلى في منطقة "ساجاينج" القريبة، علاوة على 7 قتلى في العاصمة التجارية لميانمار

"يانجون".وأشارت القناة إلى أن العديد من المواطنين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، في تحد للتحذير من احتمالية إصابتهم بأعيرة نارية في الرأس والظهر، وذلك بالتزامن مع احتفال المجلس العسكري "بيوم القوات المسلحة".وفي أعقاب العرض العسكري في العاصمة ناي بي داو، قال قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج، إنه سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيتم تسليم السلطة بعدها دون أن يعطي وقتا زمنيا محددا لذلك.وأضاف هلاينج - في بث مباشر عبر التليفزيون الرسمي - أن "الجيش يسعى للعمل مع الأمة بأسرها من أجل حماية الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأعمال العنيفة التي تؤثر على الاستقرار والأمن لتقديم المطالب تعد أمرا غير لائق".ولفتت سكاي نيوز إلى أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خلال الاضطرابات التي شهدتها ميانمار منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي، قد وصل الآن إلى نحو 380 شخصا.



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