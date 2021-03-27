رصد النسخة "البريطانية" المتحورة لفيروس كورونا المستجد في كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الصحة الإيفواري آكا أويلي، على الضرورة الملحة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد رصد النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد في ساحل العاج.

وقال أويلي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيفوارية، اليوم السبت إن الوضع بات خطير للغاية مع تفشي هذة النسخة في البلاد في عموما البلاد وأبيدجان خاصة، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام الصارم بـ الإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم وعدم الخوف.



وبحسب كوني بليز مسئول بوزارة

الصحة والنظافة العامة الإيفوارية، تم رصد "النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد بساحل العاج، في فبراير الماضي، من قبل معهد باستور مع زيادة تفشي الفيروس في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الأيام الأخيرة الماضية.



يشار إلى أن ساحل العاج سجلت حتى الأن نحو 44 ألفا و74 حالة

إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم شفاء نحو 37 ألفا و797 شخصا ووصلت حالات الوفاة إلى 229 شخصا.وفي سياق متصل أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على125.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و883301. وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين .



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