الفلبين تسجل 9 آلاف و595 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الفلبينية 9 آلاف و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة -في بيان وفقا لصحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم السبت- أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 712 ألفا و442 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13 ألفا و159 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.



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وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد ارتفع إلى 581 ألفا و161 شخصا، فيما لا تزال هناك 118 ألفا و122 حالة نشطة.

وكانت الفلبين، التي تشهد ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بكوفيد-19، قد سجلت أمس 9 آلاف و838 إصابة خلال يوم واحد في أعلى حصيلة يومية

تسجلها منذ بداية الجائحة.

وفي سياق متصل أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على125.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و883301.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين.



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