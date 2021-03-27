اليونان تلزم العاملين في عدد من القطاعات بإجراء اختبار كورونا الذاتي أسبوعيًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات اليونانية أن إجراء اختبار ذاتي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أسبوعيا سيكون إلزاميا للأشخاص العاملين في قطاعات محددة من بينها التعليم والسياحة والمحاكم، من أجل استئناف أنشطتها بأمان.



أقرأ أيضا:الصحة الفلسطينية: وصول 125 ألف جرعة من لقاحات كورونا خلال أيام

وقال نائب وزير الصحة فاسيليس كونتوزامانيس - خلال مؤتمر صحفي يومي الليلة الماضية - إن الحكومة ستوفر مجموعات الاختبار مجانا من خلال الصيدليات اعتبارا

من الأسبوع الأول من أبريل، وذلك في محاولة للحصول على صورة أوضح لانتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.وأضاف كونتوزامانيس "أن مجموعات الاختبار الذاتي ستستخدم "كأداة" لاستئناف أنشطة معينة بأمان".وتابع "أن العودة التدريجية للنشاط [الاقتصادي] يصاحبها التزام المواطنين الناشطين في المجالات الحساسة بالخضوع لاختبار أسبوعي".ووفقا لكونتوزامانيس، يشمل هؤلاء العاملين في المدارس، الشركات، تجارة التجزئة، المطاعم، السياحة، التصنيع، الشحن، والشحن البحري، وكذلك المحاكم، مضيفا أن الحكومة ستفرض الاختبار الإلزامي على المعلمين والطلاب.وفي سياق متصل أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على125.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و883301. وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين.



tags ذات صلة

الصحة: تسجيل 511 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 23 وفاة

خسائر الاقتصاد العالمي جراء كورونا تفوق 3.5 تريليون دولار