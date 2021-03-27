لأول مرة منذ 4 أشهر| لا إصابات محلية بكورونا في هونج كونج

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر في هونج كونج عدم تسجيل أى إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، وتسجيل ست إصابات وافدة من الخارج.



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ونقلت صحيفة "ستاندارد" التي تصدر فى هونج كونج في عددها اليوم أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التى لا يتم فيها تسجيل إصابات محلية.

وكانت آخر إصابة محلية في هونج كوند ظهرت فى منتصف نوفمبر الماضى قبل بدء الموجة الرابعة من الجائحة.

وقال مركز الحماية الصحية إنه تم تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في هونج كونج بلغ 11ألفا و440 حالة حتى أمس الجمعة، وعدد الوفيات 205.

وفي سياق متصل أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على125.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و883301. وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019



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