صور.. ارتفاع وفيات انهيار عقار بالقاهرة والبحث عن ناجين يتواصل

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع ضحايا انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من عشرة طوابق بشارع جسر السويس في شرق القاهرة إلى سبعة قتلى و25 مصابا.

ولا تزال قوات الحماية المدنية تبذل جهودها للبحث عن الضحايا من تحت أنقاض العقار الذي انهار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية مازالت تبذل قصارى جهودها للبحث عن المواطنين أو الضحايا من تحت الأنقاض خاصة بعد نجاحهم في انتشال عدد من المواطنين أحياء منهم خمسة من أسرة واحدة.

وأكد المصدر أنه من غير المعلوم حتى الآن أعداد الذين كانوا متواجدين في العقار اثناء انهياره سواء من السكان أو العمال الذين كانوا متواجدين في المصنع اسفل العقار.

وأشار إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد برحيل أعداد من سكان العقار قبل أيام من انهياره وهو ما يمكن أن يقلل أعداد الضحايا إذا صحت المعلومة.

وكان مصدر أمني قال إن شهود عيان أفادوا بأنهم سمعوا دوى انفجار في مصنع أجبان أسفل العقار مرجحين أنه السبب في حدوث هزة أرضية قوية شعر بها سكان المنطقة، وأدت إلى انهيار العقار المكون من 10 طوابق، مشيرين الى أن المصنع يعمل طوال الـ24 ساعة وبه نحو 40 عاملا.