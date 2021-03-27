الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية ضد السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت الولايات المتحدة الأميركية الهجمات الحوثية ضدّ المملكة العربية السعودية والتي استهدفت مؤخرا منشأة نفطية في جازان.

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايسوي الليلة الماضية، إلى أن الهجوم الحوثي الجديد جاء بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية التزامهما بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار والانخراط في محادثات سلام بقيادة الأمم المتحدة.

واعتبر البيان تصرّفات الحوثيين بمثابة استفزاز واضح يهدف إلى إدامة الصراع، مشيرا إلى أن هذه هي المحاولة الأحدث في سلسلة محاولات الحوثيين تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين.