رقم قياسي جديد لوفيات كورونا في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت البرازيل، 3,650 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي جديد مع خروج الوباء عن السيطرة في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وشهدت البرازيل منذ فبراير تسجيل أرقام قياسية عدة في الوفيات والإصابات الجديدة، حيث أصبحت ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة جراء كوفيد-19 مع أكثر من 300 ألف وفاة.

وتخطت البرازيل الثلاثاء عتبة ثلاثة آلاف وفاة في يوم واحد، بعد ان كان معدل الوفيات اليومي 2,400 في الاسبوع الماضي، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه بداية يناير.

وأدت عوامل عدة الى تزايد أعداد الوفيات، منها عدم احترام التباعد الاجتماعي وظهور سلالات متحورة يعتقد انها أكثر عدوى وإماتة.

أما المشكلة الأبرز فهي بطء حملة التطعيم في البرازيل ضد الفيروس، فحتى الآن تلقى 5,9 بالمئة فقط من البرازيليين البالغ عددهم 212 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأعلن الرئيس جايير بولسونارو هذا الأسبوع أنه سيشكل لجنة أزمة للتعامل مع الوباء.