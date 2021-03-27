عشرات القتلى والمصابين بانهيار مبنى في القاهرة عقب ساعات من فاجعة القطار

انهار مبنى مكون من 10طوابق بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة المصرية، السبت، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 29 آخرين بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.



وقال النائب العام المصري إنه أمر بفتح تحقيق عاجل في حادثة انهيار المبنى.



ونشرت وسائل إعلام مصرية بينها صحيفة المصري اليوم، تسجيلات فيديو للمبنى بعد سقوطه، ويظهر فيها الأهالي يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ويطالبون بسرعة استدعاء سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ.



وقالت تلك الوسائل نقلا عن الأهالي وشهود عيان؛ إن العقار الذي يتكون من 10طوابق انهار فوق رؤوس ساكنيه، بينهم أطفال، وأن عددا من السكان قتل جراء الحادث، فيما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض.



وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.



وتأتي هذه الحادثة عقب ساعات من فاجعة اصطدام قطارين في محافظة سوهاج نهار الجمعة، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا على الأقل، بعضهم تمزقت جثثهم إلى أشلاء، فيما أصيب عشرات آخرون.

