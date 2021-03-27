روحاني يعلن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات مقابل رفع العقوبات

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - مارس - 2021 11:04 صباحًا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات مقابل رفع بعض أو كل العقوبات المفروضة على إيران، قائلًا:“نحاول أن ننهي فترة هذه الحكومة مع إنهاء العقوبات وفيروس كورونا“.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا: ”نحن مستعدون إذا سمحوا لنا باتخاذ خطوات لإزالة بعض الحواجز التي يمكن أن تؤدي لرفع بعض أو كل العقوبات، ونريد إنهاء فترة هذه الحكومة دون عقوبات، وفيروس كورونا“، مضيفًا:“الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي بدأه ترامب ما زال مستمرًا، لكننا جاهزون لاتخاذ خطوات لرفع بعض أو ربما كل العقوبات“، بحسب “إرم نيوز”.

وتأتي تصريحات روحاني، بعدما قال مسؤول أمريكي، الجمعة، إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، مبديًا مرونة أكبر من جانب واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء ”رويترز“ عن المسؤول، دون الكشف عن اسمه، قوله إن“من يتحرك أولًا ليست المشكلة، بل المشكلة هي هل نتفق على الخطوات التي سنتخذها على نحو متبادل“.