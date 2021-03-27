اليمن تعرب عن اصدق التعازي و المواساة لحكومة وشعب مصر بضحايا حادثة تصادم قطارين

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

اعربت الجمهورية اليمنية، عن اصدق التعازي و المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادثة تصادم قطارين بمدينة سوهاج جنوب البلاد، والذي اسفر عن وفاة ٣٢ شخصا وإصابة العشرات.



وعبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلة المولى عز وجل، الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للجرحى.