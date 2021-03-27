دولة الإمارات الأولى إقليمياً والــ 20 عالمياً في حماية الأسرار التجارية

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 20 عالمياً في مؤشر حماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية وهي فئة فرعية ترصد قوة البيئة التجارية في الدول فيما يتعلق بقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية العاملة على أرضها ضمن الفئات الفرعية على «المؤشر الدولي لحماية الملكية الفكرية 2021»، الصادر أمس عن غرفة التجارية الأمريكية، وفقا للبيان.



وتبوأت الإمارات الصدارة عربياً و 25 عالمياً على المؤشر الفرعي «حماية الحقوق والمحددات الخاصة بالعلامات التجارية»، وهو يرصد قوة اقتصاد كل دولة في حماية الحقوق العلامات التجارية المسجلة لديها وتفوقت على الهند وروسيا وكانت صدارة المؤشر لبريطانيا.

وسجلت الإمارات 41.98% في المؤشر العام في إصدار 2021 وهو الإصدار التاسع مقارنة مع 40.44% في الإصدار الثامن الصادر 2020.