مصر.. وفاة 8 أشخاص بانهيار عقار من 10 طوابق

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حصيلة أولية، إثر انهيار عقار من 10 طوابق في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة فجر اليوم السبت.



وتواصل أجهزة الحماية المدنية رفع الأنقاض للبحث عن ناجين أو وفيات آخرين، وفقا للبيان.

وكشف شهود عيان أن العقار المنهار ظهرت به شروخ قبل يومين، وغادره بعض سكانه فيما بقيت الأغلبية العظمى منهم داخله لعدم توافر مساكن بديلة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكات غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض