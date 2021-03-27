واشنطن تحجب موقعين الكترونيين لـ"كتائب حزب الله" العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة وحجب موقعين إلكترونيين يستخدمان بشكل غير قانوني ويرتبطان بمليشيات كتائب حزب الله العراقية.

وأعلنت الوزارة مصادرتها لموقعي "r-m-n.net" و"المعلومة"، لاستخدامهما بشكل غير قانوني من قبل المليشيا المصنفة منظمة إرهابية أجنبية في البلاد.



ووفق قناة "الحرة" الأمريكية، نقل بيان للوزارة عن القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرقي فرجينيا، راج باريك، قوله إن "الإنترنت يجب ألا يستخدم أداة لتجنيد المنظمات الإرهابية للترويج للتطرف العنيف، ونشر خطاب الكراهية الخاص بهم".

وأضاف: "نقف بالتزام مع شركائنا في (سلطات) إنفاذ القانون لاستخدام جميع الموارد المتاحة لمحاربة الإرهاب".

من جانبه، قال المسؤول في مكتب الصناعة والأمن، كيفن كورلاند، إن "العملاء المتخصصين (..) سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أفراد الخدمة العسكرية لدينا، من أعمال العنف الإرهابي المستلهمة والموجهة عبر منصات على الإنترنت".

وتابع: "سنواصل تعطيل المنظمات الإرهابية الأجنبية مثل كتائب حزب الله وجهودهم لاستخدام البنية التحتية السيبرانية الأمريكية لإلحاق الضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق المصدر نفسه.

وفي أغسطس/آب الماضي، صادرت واشنطن موقع قناة "الاتجاه" التلفزيونية، وقالت إنه كان ذراعا إعلامية لكتائب حزب الله.



وأشار بيان صادر حينها عن وزارة العدل الأمريكية إلى نشر الكتائب، من خلال أذرعها الإعلامية، معلومات مغلوطة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، بطريقة تستهدف الإضرار بصورة الولايات المتحدة في أذهان العراقيين، وزعزعة الاستقرار في المنطقة لصالح إيران.

وفي 2 يوليو/تموز 2009، أدرجت الخزانة الأمريكية "كتائب حزب الله"، وهي جماعة إرهابية مدعومة من إيران وتنشط بالعراق، في قوائم الإرهاب لارتكاب وتوجيه ودعم وتشكيل خطر كبير لارتكاب أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن المحلية.

وباليوم نفسه، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية المليشيا منظمة إرهابية أجنبية، لارتكاب أو تشكيل خطر كبير لارتكاب أعمال إرهابية.