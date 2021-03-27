التشيك تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا أسبوعين آخرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت جمهورية التشيك تمديد حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا أسبوعين آخرين حتى الحادي عشر من أبريل المقبل.



وصوت 53 من أعضاء البرلمان لصالح القرار مساء اليوم الجمعة بينما عارضه 34.

وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس إن هناك أملا في أن يكون هذا هو الإغلاق النهائي.

في الوقت ذاته طلب بابيس من مواطنيه التحلي بالصبر.

تتيح حالة الطوارئ للحكومة اتخاذ المزيد من الصلاحيات وتجعل من الممكن تعليق الحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي جمهورية التشيك لا يسمح حاليا للأشخاص بمغادرة مناطقهم الإدارية إلا في حالات استثنائية.

دعت غالبية النواب الحكومة إلى رفع هذا الإجراء بعد عيد الفصح على أبعد تقدير.

إضافة إلى ذلك طالب النواب أيضا بإلغاء الالتزام بلبس الكمامة إذا كان الشخص بمفرده في الشارع.

يتحسن وضع كورونا ببطء في دولة التشيك العضو بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب الأرقام الحالية فإن 500 شخص من بين كل مائة ألف يصابون بالفيروس في غضون سبعة أيام.

وفي ألمانيا يصل معدل الإصابة لكل مئة ألف خلال سبعة أيام إلى 119 حالة.

ومنذ بداية الوباء أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص بالعدوى كما وقعت 25639 حالة وفاة في البلاد التي يصل عدد سكانها إلى 10.7 مليون نسمة.