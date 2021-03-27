شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 670 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس أنه تم تسجيل 670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 36 حالة وفاة جديدة.



وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 198681 إصابة، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11804 حالات وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 433 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 152198 حالة.