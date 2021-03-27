الرئيس الأمريكي: لدي نظريات حول أصل فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أ ن لديه "نظريات" حول أصل جائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه سينتظر رأي العلماء حول هذا الموضوع.



وقال الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال من الصحفيين إن كان لديه مثل هذه النظريات: "لدي نظريات، لكنني لست عالما. سأنتظر حتى يصدر المجتمع العلمي حكمه عن ذلك".

وقبل ذلك، قال روبرت ريدفيلد الرئيس السابق لهيئة الرقابة الطبية الأمريكية CDC، إن فيروس كورونا، ظهر حسب اعتقاده في مختبر صيني، وبدأ في الانتشار في سبتمبر أو أكتوبر 2019 في مدينة ووهان.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية، أنها تدرس طروحات تؤكد ظهور فيروس كورونا المستجد في مختبر في مدينة ووهان الصينية، وتنوي إثبات صحة هذا القول.

من جانبها، أكدت السلطات الصينية مرات عديدة، أنها تلتزم منذ البداية بموقف منفتح ومسؤول، بخصوص نشر البيانات حول وباء عدوى فيروس كورونا.