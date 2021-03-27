شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من لجنة السياحة بمجلس النواب يتوجه إلى برج العرب لتفقد توسعة المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر وفد برلماني من لجنه السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اليوم السبت، مطار القاهرة متوجها إلي مطار برج العرب، في زيارة برلمانية بهدف الوقوف علي آخر أعمال تنفيذ مشروع توسعه مطار برج العرب الدولي، وذلك ببناء مبنى جديد للركاب فضلا عن المرافق المتعلقه به لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية، ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي لتحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي بدلتا النيل.