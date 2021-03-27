شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبرز نشاط ولقاءات كرم جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملف تنظيم المشهد الإعلامي والصحفي، وتحديد استراتيجية إعلامية تتناسب مع التطورات والتحديات، في أولى اهتماماته، ومن أجل ذلك عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات المصرية والعربية والأجنبية التي لها علاقة بالعمل الإعلامى.

ورصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشاط الكاتب الصحفى كرم جبر و لقاءاته و التي جاءت كالآتى:

وفد جامعة الدول العربية

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، وفد من جامعة الدول العربية المكلف بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بمكتبه في ماسبيرو، وضم الوفد المستشارة هادية صبري الوزير المفوض ومدير أمانة شؤون الانتخابات، و أحمد أمين من إدارة الانتخابات بالجامعة.

وأشاد السفير بأداء المجلس، وأكد حرصه على زيارته ضمن خطة متابعته للعملية الانتخابية للدور الهام الذي يلعبه في ضبط وتنظيم الأداء والتغطية الإعلامية، كما اطلع على مهام المجلس وتوجهاته خاصة في متابعة الانتخابات.

وزير الإعلام اليمني

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، حيث تم بحث سبل التعاون الإعلامي بين البلدين والاتفاق على دراسة إبرام بروتكولات واتفاقيات لتدريب الإعلاميين اليمنيين في القاهرة، وتبادل الزيارات وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع عمق وقوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، د رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب، وذلك للاستفادة من إمكانيات الاكاديمية في تدريب الإعلاميين والصحفيين، وعقد دورات تدريبية مكثفة تهتم برفع المهارات الإعلامية، وكذلك المحتوي والمضمون، وعقد بروتوكول تعاون عام يشمل أوجه التعاون والاستفادة من بعض العناصر المميزة التي تم تدريبها في الأكاديمية في بعض لجان ووظائف المجلس والاهتمام بالقضايا التي تهم الشأن العام وإدراجها ضمن برامج التدريب المشتركة، وتكثيف أوجه التعاون مع مختلف وسائل الإعلام خصوصاً في القضايا التي تهم الرأي العام والأسرة المصرية، وكيفية طرحها من خلال برامج إعلامية تسهم في رفع درجات الوعي خصوصاً لدي أجيال الشباب الذين يستعدون لتحمل المسئولية في السنوات القادمة.

البحث العلمي والتكنولوجيا

التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتم خلال اللقاء الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين في المجالات العلمية والطبية، وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها، وأيضا التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها، وكذلك وضع الضوابط المتعلقة بالمواد الصحفية والإعلامية الطبية، والتنسيق مع الأكاديمية والجمعيات المسجلة لديها بشأن الدوريات التي تصدرها ومكافحة الجمعيات التي تمارس سبل التحايل والتزييف وتسئ إلى العلماء والأطباء.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوب للمعرفة

التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وشمسة البلوشي مدير إدارة الشراكات وأحمد شوقي منسق عام المشاريع بالمؤسسة، وتم خلال اللقاء مناقشة البرامج التدريبية المتميزة التي تدعمها المؤسسة، وإمكانية التعاون مع المجلس لتفعيل الشق الإعلامي لهذه البرامج، والتي تم الاتفاق علي بعضها بالفعل مع كبري المؤسسات العلمية المصرية، ووضع برنامج لتدريب الإعلاميين علي تنفيذ برامج النهوض المعرفي والعلمي من خلال المنصات التي يعملون بها.

كما تم الاتفاق على مشاركة المجلس في منحة الإعلام العربية التي تقدمها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، مع الجامعة الأمريكية بدبي، علي أن يشرف المجلس علي اختيار الإعلاميين المرشحين لهذه المنحة، والاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتفعيل كل هذه المبادرات الهامة.

السفير الفرنسي

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة والوفد المرافق له، وتناول اللقاء العديد من القضايا المشتركة الخاصة بالإعلام والصحافة وسبل التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة، حيث ثمن السفير حرص المجلس علي استمرار التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وشدد علي رغبته الجادة في استمرار هذا التعاون، وأكد علي ضرورة أن يكون هناك تعاون لتطوير الإعلام، والاهتمام ببرامج التدريب المشتركة وورش العمل واللقاءات الثقافية والإعلامية.

نقيب الأطباء

التقي الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وذلك لمناقشة قضية ظهور الأطباء في البرامج التلفزيونية، وكذلك إعلانات المنتجات الطبية، وذلك بهدف حماية المرضي والجمهور، وتنقية المهنة من الدخلاء والمدعين.

وأوصي اللقاء بعدم ظهور أي طبيب إلا بعد التأكد من عضويته بنقابة الأطباء، والاتفاق علي عقد لقاء مع اتحاد النقابات الطبية لوضع ضوابط لإعلانات الأدوية وظهور الأطباء في البرامج.

نقيب أطباء الاسنان

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون من أجل وضع معايير وأكواد سواء لظهور الأطباء في وسائل الإعلام المختلفة، أو تناول المواد العلمية الخاصة بهم والأدوية والعقاقير التي تمس حياة الناس.

وذلك بمناسبة إعداد المجلس ميثاق مشترك مع نقابة الاسنان ونقابتي الصيادلة والأطباء لضبط ظهور الأطباء في القنوات الفضائية، ليصبح من غير المسموح تقديم برامج طبية للمشاهد دون الحصول علي ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنقابات المختصة وتنظيم إعلانات الأدوية.

مجلس الشيوخ

قام الكاتب الصحفي كرم جبر، بزيارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بفوزه برئاسة المجلس، والإشادة بجهوده كشخصية قضائية مرموقة، ودعم سبل التعاون بين المجلسين.

أكد المستشار عبد الوهاب علي أهمية وسائل الإعلام، وأنه يكن لها كل التقدير والاحترام، فهي من ترسم الصورة الصحيحة والصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر، وإنه يقدر الدور الفاعل الذي يقوم به المجلس الأعلى في هذا التوقيت وعلي ثقة بتقديم المزيد من النجاح علي يد هؤلاء المخلصين لعملهم وللوطن.

وزارة الثقافة

قام الكاتب الصحفي كرم جبر، بزيارة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة الترويج الإعلامي للاستراتيجية الثقافية 2021، وأكدت الوزيرة علي أهمية دور الإعلام في الترويج للمشروعات الثقافية، والتي تهدف إلي تحقيق محاور التنمية المستدامة وتتماشي مع رؤية مصر 2030.

رجال الدين المصريين والسودانيين

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، وفد من الدعاة ورجال الدين المصريين والسودانيين، وذلك ضمن مبادرة بناء الوعي، وأكد جبر علي أهمية مبادرة بناء الوعي لأن امتنا العربية في حاجة ماسة، إلي إعادة الكثير من المفاهيم وأفضل من يقوم بذلك هم رجال الدين والخطباء الأجلاء لأنها قضية أمة، ونحن مسئولون عن عرض تعاليم الدين بطريقة صحيحة.

الدعاة الليبيين

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، وفداً من الدعاة ورجال الدين الليبيين، خلال ندوة تثقيفية نظمها الأزهر الشريف حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبا، بهدف بيان العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلقاء الضوء على مدي التقارب والأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والسياسية والثقافية.

تضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة للشعب الليبي في المرحلة الراهنة.

العيد السنوي لبورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد للمشاركة في الاحتفالات بعيد النصر.

وأشاد جبر، بالمشروعات التنموية التي تمت في بورسعيد، وجعلت منها محافظة رائدة واستحقت الفوز بجائزة أفضل محافظة عربية، وكذلك بالمستوي الحضاري والشكل الجمالي المتميز التي أصبحت عليه بورسعيد كواحدة من أجمل المدن في مصر.

وشارك رئيس الأعلى للإعلام، في نهاية الزيارة، في ندوة حول مسيرة بورسعيد من مدينة قاهرة للعدوان إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية وحجر زاوية في بناء الشخصية المصرية.

حوارات صحفية وإعلامية

أجري الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حوارات صحفية وإعلامية متعددة لتغطية نشاط المجلس والأحداث السياسية مع بعض الصحف والفضائيات، وذلك لإيضاح رؤية المجلس واستراتيجيته للإعلام والصحافة، والسير في مهمة تنظيم العمل الإعلامي الصحفي، كما اجري حوارات تلفزيونية متعددة تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه الإعلام، ورؤية المجلس لحل العقبات التي تواجه تطور الإعلام، كما تحدث عن العديد من القضايا الوطنية ومشروعات التنمية.