لأول مرة منذ 4 أشهر.. لا إصابات محلية بكورونا في هونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب أ):

أكدت مصادر في هونج كونج عدم تسجيل أى إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، وتسجيل ست إصابات وافدة من الخارج.

ونقلت صحيفة "ستاندارد" التي تصدر فى هونج كونج في عددها اليوم أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة أشهر التى لا يتم فيها تسجيل إصابات محلية.

وكانت آخر إصابة محلية في هونج كوند ظهرت فى منتصف نوفمبر الماضى قبل بدء الموجة الرابعة من الجائحة.

وقال مركز الحماية الصحية إنه تم تسجيل إحدى عشرة حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في هونج كونج بلغ 11ألفا و440 حالة حتى أمس الجمعة، وعدد الوفيات 205.