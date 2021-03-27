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مصنع بالبدروم.. محافظة القاهرة تكشف تفاصيل جديدة في انهيار عقار جسر السويس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت محافظة القاهرة، تفاصيل جديدة في انهيار عقار جسر السويس فجر اليوم والذي خلف ٥ وفيات ونحو ٢٤ إصابة حتى الآن.

وقالت المحافظة، إن مصنعا بالبدروم تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلائه بتاريخ ٣/٧.

كما تم تحرير المحضر رقم ٤٣١٩ جنح السلام أول ضد وليد محمود محمد مواليد ١٩٨٨ ومقيم ٤ م التعمير شيراتون - القاهرة - لإدارهدة بدون ترخيص وتم تحويل البدروم لجراح.

وأوضحت المحافظة، أنه بتاريخ تحرير المحضر تم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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