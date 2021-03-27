جرحى بإطلاق نار في فيرجينيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قالت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية، إن عدة أشخاص أصيبوا بجروح اليوم السبت، جراء إطلاق النار في مدينة فيرجينيا بيتش في جنوب شرق الولاية.

وأضافت الشرطة، في تغريدة على “تويتر”: “تحقق شرطة فيرجينيا بيتش، في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط عدة جرحى”.

وذكرت الشرطة، أن إصابات بعض الجرحى قد تشكل خطرا على حياتهم.

وأشارت إلى أن التحقيق مستمر في مكان الحادث، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل، وفقط نوهت بانتشار كبير لرجال الشرطة على ساحل المحيط بين 17 و 22 شارع.

وطلبت الشرطة من المواطنين، تجنب هذه المنطقة في الوقت الراهن، ووعدت بتقديم المزيد من المعلومات، عند توفرها، وذلك بحسب “تاس”.