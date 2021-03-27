مصرع 3 أشخاص في انهيار مبنى بالقاهرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - مارس - 2021 8:49 صباحًا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حصيلة أولية، إثر انهيار عقار من 10 طوابق في منطقة جسر السويس شرقي القاهرة فجر السبت.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية بعض المواطنين خلال محاولتهم البحث عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض، مع وجود قوات الحماية المدنية في موقع الحادث.

ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن عدد الضحايا أو المصابين.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، فقد ظهر أن المبنى كان قد أخذ بالميلان في الليلة السابقة للانهيار.

وأفادت مواقع محلية بأن المبنى مكون من 10 طوابق، وكان يسكنه عدد من الأطفال مع أسرهم.

وعاشت مصر هذا الأسبوع عدد من الكوارث، كان من أبرزها حادث تصادم قطارين في صعيد مصر، في محافظة سوهاج أودى الحادث بحياة 32 راكبا على الأقل، وخلف عشرات الجرحى.

ويأتي حادث تصادم القطارين بالتزامن مع أزمة أخرى باتت مصر تعيشها، منذ الثلاثاء، وهي تعطل الملاحة في قناة السويس لليوم الرابع على التوالي بعدما جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها.