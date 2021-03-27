اخبار العالم

هادي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية  برقية تعزية لنظيره عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عزاه فيها في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

 

وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسر الضحايا.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وان يجنب مصر وسائر كل مكروه

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا