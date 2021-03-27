هادي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تعزية لنظيره عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عزاه فيها في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.



وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسر الضحايا.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وان يجنب مصر وسائر كل مكروه