كوريا الشمالية ترد على تعليقات الرئيس الأمريكي.. ماذا قالت؟

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

وصف مسؤول رفيع في بيونج يانج تنديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين بأنه "تعدٍ" و"استفزاز".



وقال ري بيونج شول الذي أشرف على عملية إطلاق الصاروخين في بيان نقلته الوكالة إن "تعليقات كهذه من قبل الرئيس الأمريكي تعتبر تعديا واضحا على حق دولتنا في الدفاع عن النفس واستفزازا لها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية السبت.

وكان الرئيس الأمريكي حذر من أنّ واشنطن "ستردّ على أي "تصعيد" من جانب كوريا الشمالية".

وقال بايدن في البيت الأبيض إنّ الصاروخين اللذين أطلقا الخميس "ينتهكان" قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جانبها أعلنت كوريا الشمالية أنّ ما أطلقته الخميس الماضي كان "مقذوفاً تكتيكياً موجّهاً" جديداً مجّهزاً بمحرّك يعمل بالوقود الصلب.

وأفادت بأنّ عملية الإطلاق جرت بإشراف بيونج تشول، ونقلت عنه قوله إنّ التجربة كانت ناجحة و"ذات أهمية كبرى على صعيد تعزيز القدرات العسكرية للبلاد".

وأمس الجمعة، أفاد دبلوماسيون أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.