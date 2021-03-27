انت الان تتابع خبر القبض على متهم يتاجر بـ'الاعضاء البشرية' في الرصافة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان تلقته "الخليج 365" ان بعد اخذ الموافقات الرسمية تم نصب كمين محكم له والقبض عليه، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة (١٧) من قانون زراعة الاعضاء البشرية

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الى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ايضا وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.



