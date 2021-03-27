انت الان تتابع خبر العراق في المرتبة السادسة بترتيب اكبر مصدري النفط الى امريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الادارة في تقرير، ان متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغ 4 ملايين و936 الف برميل يوميا، مرتفعا بمقدار 566 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه ، الذي بلغ 4 ملايين و370 الف برميل.وبينت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 105 الاف برميل يوميا، منخفضا عن الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ 165 الف برميل يوميا.

ولفتت الى ان "الإستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت معظمها من كندا ، بمعدل بلغ 3,418 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 618 ألف برميل يوميا، فالسعودية التي بلغت الاستيرادات منها 280 الف برميل يوميا.

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 161 الف برميل يوميا ومن الاكوادور 132 الف برميل يوميا، ومن كولمبيا 92 الف برميل يوميا، ومن البرازيل 71 الف برميل ومن روسيا 59 الف برميل يوميا.

