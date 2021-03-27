انت الان تتابع خبر ضبط أدوية مهربة في ام قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط وإحباط عملية تهريب (4) حاويات حديدية تحتوي على (أدوية بشرية) مهربة ومخبأة خلف منظفات ومساحيق غسيل في مركز شرطة كمرك ام قصر الأوسط.