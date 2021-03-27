بالفيديو: نجم برشلونة في مأدبة خليجية!

ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جيرارد بيكيه، في مقطع فيديو تم تصويره في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

وتداول البعض على تويتر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بيكيه جالسا على الأرض خلال تناوله الطعام، الذي عبر عن إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلا "إنه رائع".



ووفقا لأحد المغردين، فإن المأدبة أقيمت باستضافة من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي.



ونشر ذات الحساب على تويتر صورة تجمع بيكيه مع النعيمي، مع تعليق نُسب إلى الأخير، يقول "تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".