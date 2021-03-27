سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27 مارس 2021.. بصمات قناة السويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 27 مارس 2021، مع استمرار توقف حركة الملاحة بقناة السويس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك الرسمية.

سعر الدولار في مصر

وظل متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم السبت، ثابتا أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.686 جنيه للشراء، و15.786 جنيه للبيع.

وأعلنت مصر، الخميس، توقف الملاحة بقناة السويس مؤقتا لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، اليوم السبت، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع في 23 بنكا، منها قناة السويس، وعودة، والتجاري الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

محاولات تعويم السفينة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وأعلن رئيس الهيئة بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها القاطرة "بركة ١" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وما زالت حركة الملاحة بقناة السويس معطلة لليوم الرابع على التوالي، بعد أن جنحت سفينة حاويات ضخمة بسبب سوء الأحوال الجوية وأغلقت المجرى المائي، بينما تتواصل جهود السلطات المصرية لإخراجها، في ظل تأثر حركة التجارة العالمية بهذا الحادث.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 4.182 جنيه للشراء، و4.209 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.270 جنيه للشراء، و 4.298 جنيه للبيع.

وظل متوسط متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

موازنة تتحدى الجائحة

قالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها وافقت على مسودة موازنة للعام المالي المقبل، تتحدى تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، بنمو متوقع يبلغ 5.4%.

ويبدأ العام المالي في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت الحكومة المصرية، في بيان، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بمسودة موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تبلغ 1.3 تريليون جنيه ( 82.75 مليار دولار)، وأن العجز المتوقع تبلغ نسبته 6.6%.

وأوضحت، أن مسودة الموازنة تتضمن تخصيص نحو 358 مليار جنيه استثمارات حكومية تخصص لنحو 12 ألف مشروع ( 22.79 مليار دولار)، ونحو 87.8 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) لدعم السلع التموينية والمزارعين.