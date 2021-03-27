روبرت ريدفيلد: فيروس كورونا قد تسلل من مختبر في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن روبرت ريدفيلد، المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يعتقد أن فيروس كورونا قد تسلل من مختبر في الصين.



وقال ريدفيلد، الذي ترأس المراكز في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية: "ما زلت أعتقد أن السبب الأكثر ترجيحاً لهذا الفيروس في ووهان كان من مختبر".

وأضاف: "ليس من غير المعتاد أن تصيب مسببات الأمراض التنفسية التي يجري العمل عليها في المختبر عامل المختبر".

وتماشى رأي ريدفيلد مع مسؤولين آخرين في إدارة ترامب مثل وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الذي قال في الآونة الأخيرة إن ثمة "أدلة معتبرة" على أن الفيروس جاء من مختبر، دون تقديم أي دليل.

وقال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي خدم في إدارة ترامب ويعمل الآن في إدارة الرئيس جو بايدن، إن معظم مسؤولي الصحة العامة لا يتفقون مع نظرية المختبر الصيني.

وجاء تعليق فاوتشي رداً على سؤال عن تعليقات ريدفيلد خلال إفادة في البيت الأبيض بشأن "كوفيد-19".

وتصدر منظمة الصحة العالمية تقريرها عن التحقيق في نشأة فيروس كورونا قريباً.

وقال رئيس الفريق الذي تقوده المنظمة في فبراير/شباط إن الخفافيش تظل مصدراً محتملاً، واستبعد فعلياً حدوث تسرب في المختبر.