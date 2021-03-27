مقتل 4 أشخاص على يد قوات الأمن في ميانمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 4 أشخاص على يد قوات الأمن في ميانمار خلال تجدد المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري ضد زعيمة البلاد أون سان سو تشي.



وقالت خدمة "ميانمار ناو" الإخبارية إن قوات الأمن فتحت النار على محتجين خارج مركز شرطة في العاصمة التجارية يانجون خلال الساعات الأولى من صباح السبت مما أسفر عن مقتل 4 على الأقل.

وأضافت الخدمة الإخبارية أن عشرة على الأقل أصيبوا في الحادث الذي وقع بمنطقة دالا.

يأتي ذلك فيما كشفت تقارير حقوقية أن سلطات ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص، واعتقلت نحو 3 آلاف آخرين منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير /شباط الماضي

وتظهر بيانات جمعية حقوقية أن ما لا يقل عن 25 بالمئة ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا، في حين لا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.

وأثارت عمليات القتل غضبا عارما ودفعت دولا غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات، فيما نددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.

والجمعة، دعا نشطاء في ميانمار لتنظيم احتجاجات جديدة مناهضة للانقلاب في عطلة نهاية الأسبوع مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة.

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أن أطاح الجيش بحكومة سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير/شباط ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.

واعتقل نحو ثلاثة آلاف شخص منذ الانقلاب، بحسب منظمة حقوقية محلية، لكنّ المجلس العسكري الحاكم أطلق سراح أكثر من 600 معتقل من سجن إنسين في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأكد مسؤول في هذا السجن الإفراج عن 322 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات على الانقلاب.