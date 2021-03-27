شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فئات العاملين لدى الغير المخاطبين بقانون التأمينات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسرى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، على جميع الفئات العاملة من المصريين، وفى هذا الإطار نستعرض الفئات التى يطبق عليها هذا القانون، ونستعرض العاملين لدى الغير.

وفقا لأحكام القانون.

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

العاملين لدى الغير:

1. العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2. العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2).

3. العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4. المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويشترط في البنود السابقة ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.