فايننشيال تايمز: سياسات أردوغان الاقتصادية انتحار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصفت جريدة «فايننشيال تايمز» البريطانية، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة رئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال، وتعيين شهاب قافجي أوغلو، بـ«الانتحار الاقتصادي».



وتناولت صحيفة الأعمال الرائدة في بريطانيا، التغييرات التي شهدتها تركيا وتغيير محافظ البنك المركزي، وقال الكاتب ديفيد جاردنر في مقال تحليلي له بعنوان «نوبة غضب أردوغان علامة ضعف» أن التغيرات المفاجئة في تركيا تظهر أن قرار الرئيس يخلو من السياسات المتماسكة.

وأضاف جاردنر: «أولاً، أقال أردوغان محافظ البنك المركزي، وقد يكون ذلك بمثابة انتحار اقتصادي. ثانيًا خرجت تركيا من الاتفاقية التي تمنع العنف ضد المرأة التي وقعت عليها قبل 10 سنوات»، ووصف جاردنر ما تفعله حكومة حزب العدالة والتنمية بـ«استعراض للقوة ولكنه يظهر أيضًا هشاشة داخل الحزب الحاكم».

يُذكر أن الرئاسة التركية، أصدرت، قرارًا بإقالة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه بعد 5 أشهر من توليه المنصب في نوفمبر الماضي عقب الإطاحة بمراد أويصال، فيما قررت الرئاسة تعيين شهاب قافجي أوغلو.