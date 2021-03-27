جامعة كاليفورنيا تفضح قمع أردوغان للحياة الأكاديمية في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تخطط جامعة كاليفورنيا لعقد مؤتمر يسلط الضوء على القمع المنهج للحياة الأكاديمية في تركيا على يد حكومة حزب العدالة والتنمية، وقضية هجرة العقول من تركيا.



وسيبدأ المؤتمر اليوم السبت، 27 مارس الجاري في تمام الساعة 11:00 صباحًا في الولايات المتحدة وسيتم بثه مباشرة باللغة الإنجليزية على موقع YouTube.

وأوضحت الجامعة في بيانها عن المؤتمر، أنه نتيجة لتصاعد الاستبداد في تركيا خلال السنوات الأخيرة، كان انعكاس التراجع المرئي في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون والعدالة والحريات مدمرًا للغاية.

وأضاف البيان أنه تم إغلاق 16 جامعة وآلاف المدارس والفصول الدراسية وقاعات القراءة، في حين تم طرد الأكاديميين والموظفين المساعدين العاملين في المؤسسات الحكومية من وظائفهم.

وتابع البيان: “تم طرد أكثر من ألف أكاديمي بموجب مرسوم لمجرد التوقيع على إعلان سلام-مع الأكراد-. ذهب بعض الآلاف من المتطوعين في مجال التعليم العاطلين عن العمل إلى الخارج وأقاموا حياة جديدة لأنفسهم في البلدان الغربية الديمقراطية. أولئك الذين يبقون في البلاد يحاولون البقاء في ظروف صعبة من خلال العمل في العديد من القطاعات المختلفة غير التعليم. بالطبع، هذا يعني إهدار ملايين الدولارات من رأس المال العقلي للبلد”.

كما أكد البيان على أن المؤتمر يهدف إلى تسجيل ملاحظة في التاريخ من خلال الكشف عن كل هذه الحقائق التي ترتكبها حكومة حزب العدالة والتنمية.

وشهدت جامعة البسفور في تركيا مؤخرًا احتجاجات واسعة لطلاب وأكاديميين ضد قرار تعيين رئيس الجامعة الجديد مليح بولو القادم من صفوف حزب العدالة والتنمية بقرار رئاسي اعتبره معارضون خطوة لسيطرة الرئيس رجب أردوغان على الحياة الأكاديمية في الجامعة