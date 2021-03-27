ألوان أم أبيض وأسود؟.. التعليم تكشف كيفية طباعة استمارة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كيفية طباعة استمارة امتحانات الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إغلاق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة وفي إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، لـ"الخليج 365"، أنه مانع من طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بالأبيض والأسود، مشددًا على أنه ليس هناك إلزام للطالب بطباعة الاستمارة بالألوان.

ولفت نائب الوزير لشئون المعلمين إلى أنه ليس من الضروري التحميل على الطلاب وأولياء الأمور، في أمور بسيطة مثل طباعة الاستمارة، مؤكدًا أنه من الضروري أن يتم تسجيل الطالب بيانات الاستمارة وتسليمها للمدرسة بأي شكل من الأشكال، شريطة أن يتم التدقيق عند كتابة البيانات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، 10 يناير الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية

والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.

جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي- خاص- منازل).