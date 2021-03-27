الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بعقار جسر السويس المنهار.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، وفرضت كردون أمني حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.​