زعيم المعارضة التركية: أردوغان أهان 42 مليون امرأة

نددت المعارضة التركية بقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي تعزز حقوق المرأة وتهدف إلى وقف العنف ضدها.

إلى ذلك، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو "تم التصويت على الاتفاقية وصادق عليها هذا البرلمان بالإجماع في عام 2011، ثم يقول (أردوغان) إنه ألغى الاتفاقية، هل سألت نساء هذا البلد؟ هل لديك أي فكرة عن العنف ضد المرأة".

وفي كلمة له أمام كتلته البرلمانية شدد كيلتشدار أوغلو على أن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول هو "هجوم مفتوح على حقوق 42 مليون امرأة في تركيا"، مضيفاً أنّ "الانسحاب من معاهدة إسطنبول هو خيانة لـ 42 مليون إمراة في تركيا، الآن نعرف ونتعرف على الذي خان 42 مليون امرأة".

وسأل كيلتشدار أوغلو الرئيس التركي "تقول اتفاقية إسطنبول إنها تهدف إلى تعزيز المساواة للمرأة، والقضاء على أي نوع من التمييز ضد المرأة، أخبر جميع النساء أي جزء من هذه الجملة أنت ضده".

كما انتقد كيلتشدار أوغلو رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بسبب التزامه الصمت إزاء قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من الاتفاقية، التي صادق عليها البرلمان في عام 2011.