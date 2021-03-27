شكرا لقرائتكم خبر عن توفير المرافق والخدمات أبرزها ..تعرف على مراحل تطبيق مبادرة حياة كريمة بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، على أن يتم تنفيذ المبادرة على عدة مراحل تنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030، وذلك على النحو التالي:

عدد 78 قرية تبدأ اعتبارا من 1-10-2014 وتنتهي في 30-6-2019

عدد 520 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2021 وتنتهي في 30-6-2025

عدد 1040قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2023 وتنتهي في 30-6-2027

عدد 1300قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2025 وتنتهي في 30-6-2029

عدد 1672قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2026 وتنتهي في 30-6-2030