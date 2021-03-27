شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مراحل تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع فى 14 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة تستهدف تنفيذ 20 ألف كم فى مشروع تبطين الترع ، موضحة أن المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 7 آلاف كم، ويتم العمل حالياً في أكثر من 3500 كم بواقع 50% حيث يتم العمل الان في الترع ذات القطاعات الصغيرة وقاعها أقل من 6 أمتار ب 14 محافظة منهم على سبيل المثال لا الحصر: الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، بني سويف، الاسماعيلية.

وأكدت الدراسة ، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.