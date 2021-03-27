شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90159 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالبر الرئيسي أمس الجمعة، وذلك ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 11 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت الحالة المحلية الوحيدة بإقليم جيانغشي.

وسجلت الصين أيضا 27 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90159 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.