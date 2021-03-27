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الصين.. 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90159 

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الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس بالبر الرئيسي أمس الجمعة، وذلك ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 11 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت الحالة المحلية الوحيدة بإقليم جيانغشي.

وسجلت الصين أيضا 27 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90159 حالة، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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