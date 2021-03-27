شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. 23 مصابا و3 وفيات في انهيار برج سكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انهار عقار سكني مكون من 10 أدوار بمنطقة جسر السويس، بمحافظة القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم فى رفع أنقاض عقار السلام المنهار والبحث عن الضحايا، حيث نجحت قوات الحماية المدنية فى إنقاذ 23 مصابا ونقلهم إلى مستشفى السلام وانتشال 3 حالات وفاة.