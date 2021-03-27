شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. إنقاذ 87 مهاجرا احتجزهم مهربون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت الشرطة المكسيكية 87 مهاجرا احتجزهم مهربون للبشر، لمدة ثلاثة أيام في أموزوك.

وقالت أمانة الأمن والحماية المدنية في ولاية بويبلا يوم الجمعة، إن المهاجرين الذين احتجزوا هم مجموعة من أمريكا الوسطى، قرروا التوجه نحو الولايات المتحدة، وكان بينهم أطفال.

وتمكن مهاجر من هندوراس من إجراء مكالمة طوارئ من المنزل وأبلغ الشرطة، فيما بدأت السلطات عملية بحث، وعثرت على 45 امرأة و26 رجلا و16 طفلا، من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا ونيكاراجوا.

وكان من المفترض على ما يبدو أن ينقل المهربون المجموعة شمالاً إلى مدينة سان لويس بوتوسي، لكنهم تركوها في المنزل، فيما أكدت الشرطة إنها اعتقلت رجلين وامرأة كانوا يراقبون المنزل.

يذكر أنه لم يتضح على الفور المزيد من تفاصيل هذه القضية، وجدير بالذكر أنه قد حدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، الذين يسافرون عبر المكسيك باتجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط متزايدة بشأن هذه القضية.