شكرا لقرائتكم خبر عن دعم المرأة المعيلة وتحسين أوضاعها المعيشية..هدف رئيسى بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.

وتشمل المبادرة تشجيع عودة الحرف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية والتى يمكن عمل المرأة بها، كما تهدف المبادرة الى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات والفتيات ، لدعم إنشاء مشروعات المرأة .