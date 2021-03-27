اللقطات الأولى لانهيار عقار جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لانهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق في منطقة جسر السويس، بمحافظة القاهرة.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها انهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، بمنطقة جسر السويس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمحل وقوع الحادث، وجار فحص البلاغ.
عمارة وقعت جنب معهد في شارع مصانع تقسيم شارع ثلاجات جسر السويس ، و فيه ناس تحت انقاض ، يا رب سلم يا رب ، انا كويس حمد...Posted by Omar Ekramy on Friday, March 26, 2021