شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع بين محافظتي الجوف وصعدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
فرض الجيش اليمني، سيطرته على مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف الحدودية مع محافظة صعدة، اليمنيتين.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش، سيطرت على عدّة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف المصدر، أن المعارك التي استمرت أكثر من 6 ساعات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
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